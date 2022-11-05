Окупанти покинули Херсонську ОДА, в будівлі нікого не лишилося

Російські окупанти 5 листопада повністю покинули будівлю Херсонської ОДА. Тепер приміщення адміністрації пустує.

Окупанти винесли все коштовне, щоб було в ОДА. Натомість вони залишили багато сміття, повідомляє 24 канал.

Українські журналісти вже потрапили в адміністрацію. З’ясувалося, що у кабінеті голови ОДА зникли меблі, телевізор та інше майно. Там стоять лише стіл, кілька крісел, порожня шафа і якісь коробки. Також росіяни вирішили залишити портрет справжнього голови ОВА Олександра Самойленка та штучну ялинку.

Окупанти жили в кабінетах українських посадовців. То ж тепер там лежать матраци й інше майно, яке ворогу більше не потрібне.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко розповів, що з окупованого Херсона втекли окупаційні “чиновники”, а також колаборанти. Однак деякі російські війська залишилися в місті. Мовиться про елітні підрозділи – морпіхів, десант тощо. Вони стоять на правому березі Дніпра.

У Південному оперативному командуванні Збройних сил України заявили, що російські війська цілеспрямовано знищують цивільні судна та обмежують цивільним особам використання плавзасобів і доступ до берега. Виправлена ​​історія, ймовірно, відповідає звітам про те, що російські сили готують оборонні позиції на лівому березі та відступають певні елементи, і свідчить про те, що російські сили усувають шляхи, щоб українські сили могли переслідувати їх через річку під час або після відходу.