Кримінал

Окупанти обстріляли Великомихайлівську громаду Дніпропетровщини, є руйнування

5 Вересня 2023 07:51
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обстріл

Російські окупаційні війська в понеділок увечері обстріляли Великомихайлівську громаду Дніпропетровщини, є руйнування, повідомив голова ОДА Сергій Лисак.

“Учора ввечері агресор обстріляв Великомихайлівську громаду Синельниківського району. Туди полетіли снаряди з “Урагану”, – написав Лисак.

За його словами, один зі снарядів влучив просто в приватний будинок, знищивши його. Ще два будинки пошкоджено. Горіла господарська будівля – пожежу загасили. Розбитий мотоцикл.

Також двічі з важкої артилерії ворог цілив по Нікополю.

“Усюди обійшлося без постраждалих”, – зазначив він.


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