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Окупанти обстріляли тракторну бригаду в Херсонській області: є загиблий

1 Вересня 2023 21:38
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обстріл

Військові РФ сьогодні, 1 вересня, обстріляли тракторну бригаду в Херсонській області. Унаслідок ворожої атаки загинула людина.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Близько 19:00 російські військові, попередньо з артилерії, обстріляли селище у Білозерській громаді в Херсонській області.

Зазначається, що під ворожий обстріл потрапила тракторна бригада на території агропідприємства. Травми несумісні із життям отримав водій трактора.

“Його колега важко травмований та доставлений у лікарню. Пошкоджено автотранспорт та спецтехніку”, – додали у прокуратурі.


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