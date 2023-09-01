Окупанти обстріляли тракторну бригаду в Херсонській області: є загиблий

Військові РФ сьогодні, 1 вересня, обстріляли тракторну бригаду в Херсонській області. Унаслідок ворожої атаки загинула людина.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Близько 19:00 російські військові, попередньо з артилерії, обстріляли селище у Білозерській громаді в Херсонській області.

Зазначається, що під ворожий обстріл потрапила тракторна бригада на території агропідприємства. Травми несумісні із життям отримав водій трактора.

“Його колега важко травмований та доставлений у лікарню. Пошкоджено автотранспорт та спецтехніку”, – додали у прокуратурі.