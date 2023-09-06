Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини

Минулої доби російські окупаційні війська з артилерії, мінометів і з використанням авіації обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

“За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано”, – повідомив Синєгубов.

За його словами, внаслідок удару керованою авіабомбою по с. Петропавлівка Куп’янського району пошкоджено будинок. У с. Чернещина Ізюмського району через ворожі обстріли горіла трава на відкритій території. У с. Вовчанські Хутори Чугуївського району обстрілами пошкоджено приватне домоволодіння, сталася масштабна лісова пожежа.