Кримінал

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини

6 Вересня 2023 08:58
читать на русском →
обстріл

Минулої доби російські окупаційні війська з артилерії, мінометів і з використанням авіації обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

“За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано”, – повідомив Синєгубов.

За його словами, внаслідок удару керованою авіабомбою по с. Петропавлівка Куп’янського району пошкоджено будинок. У с. Чернещина Ізюмського району через ворожі обстріли горіла трава на відкритій території. У с. Вовчанські Хутори Чугуївського району обстрілами пошкоджено приватне домоволодіння, сталася масштабна лісова пожежа.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
6 Вересня 2023 10:52

Підготовка енергосистеми до зими. Зеленський провів засідання Ставки
6 Вересня 2023 12:04

Суд переніс розгляд апеляції Коломойського
6 Вересня 2023 11:47

Окупанти нанесли ракетний удар по підприємству у Запоріжжі
6 Вересня 2023 11:28

Блінкен оголосить про нову допомогу для України на понад 1 млрд доларів, – CNN
6 Вересня 2023 10:44

Британія передасть Україні броньовані розвідувальні машини Scimitar Mk2
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Новые “мирные контуры”, или К чему подталкивают Украину
Олександр СОЛОНЬКО

Кожна посадка перекопана, все інше — заміновано. Ми робимо величезну роботу, щоб пробитися на півдні
Юрий САПРОНОВ

Харьковские нардепы должны, нет – обязаны не вылазить из Министерств, лоббируя Харьков
Александр КИРШ

Следующие выборы в Украине: Америке предложено определиться
Віталій ПОРТНИКОВ

Сакральна жертва
Юрій БУТУСОВ

Хто дасть оцінку контрактам Резнікова?
усі думки