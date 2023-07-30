Окупанти не встигають вивозити зі Сватово “двохсотих” – у місті нестерпно смердить

Протягом доби ворог завдав 4 ракетних та 34 авіаційних удари. Зокрема, застосував 4 ударних дрони типу “Shahed-136”, усі – знищено. Також рф здійснила 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

Протягом доби відбулось близько 20 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника східніше Берестового Харківської області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка та Побєди Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.

На тлі успішних бойових дій Сил оборони України, значно збільшилась кількість втрат в підрозділах російських окупаційних військ, які фізично не встигають вивозити загиблих з місцевих моргів. Зокрема, в місті Сватове Луганської області, територія міського моргу переповнена тілами загиблих росіян. Їх вже майже тиждень окупанти не вивозять. Через це в місті відчутний нестерпний трупний запах.

Водночас, у місті Старобільськ, загарбники примусово перемістили частину цивільного медичного персоналу із місцевих медзакладів до так званих військових шпиталів для надання медичної допомоги пораненим окупантам. Внаслідок чого місцеві жителі похилого віку скаржаться на відсутність можливості отримати хоч якесь лікування.

Авіація сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також нашими захисниками було знищено 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили зенітно-ракетний комплекс противника, 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях,

2 станції радіоелектронної боротьби, а також 2 райони зосередження особового складу окупантів.