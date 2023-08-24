Суспільство

Окупанти не полишають спроб наступати на Куп’янському напрямку, – Маляр

24 Серпня 2023 14:10
читать на русском →
війна

Російські окупанти не полишають спроб наступати на Куп’янському напрямку. Ситуація на Лиманському не менш напружена.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Як зазначала Маляр, ситуація на сході залишається складною, зокрема:

На Куп’янському напрямку

Росіяни продовжують здійснювати численні обстріли, намагаються вразити інфраструктуру. Бої продовжуються. Наші воїни знищують ворога та ламають його плани.

На Лиманському напрямку

Ворог безуспішно штурмує з метою витіснення наших військ в районах Серебрянського лісництва, Кремінної, Білогорівки Луганської області. Також планує перегруповуватись та замінити війська.

На Бахмутському напрямку

На напрямку продовжуються активні бої, ворог атакує, використовує бронетехніку й авіацію. Намагається утримати наступ наших воїнів.

“Разом з тим ми поступово просуваємось навіть в умовах відчайдушного опору противника. Обстановка по всіх східних напрямках напружена та дуже динамічна. Тому, рішення у такій ситуації необхідно приймати виважено, але разом з тим швидко”, – додала Маляр.

За словами заступника міністра оборони, українські командири на місці відпрацьовують кожну деталь, прораховують всі можливі сценарії розвитку подій й планують подальші кроки.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
24 Серпня 2023 12:59

У ГУР розповіли деталі спецоперації в окупованому Криму
24 Серпня 2023 13:11

Норвегія передасть Україні винищувачі F-16, – ЗМІ
24 Серпня 2023 12:25

У Дніпрі вже 10 постраждалих від ракетного удару. Опубліковані фото наслідків
24 Серпня 2023 12:03

Компанія Baykar Makina до Дня Незалежності безкоштовно передала ГУР БПЛА Bayraktar ТВ2
24 Серпня 2023 11:53

H&M планує з листопада поступово відкривати магазини в Україні
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Пятая колонна нашла вождя и сдала Харьков
Олексій АРЕСТОВИЧ

Как мы убиваем своих
Александр КИРШ

“Американцы нам ничего не должны!” А я говорю — должны!
Юрій БУТУСОВ

Ціна безладу – десятки тисяч життів…
Александр КИРШ

G20 в сентябре: без Украины, но с РФ, или НАТО — в обмен на территории
Александр КИРШ

Если бы Украина и Польша в своё время нашли взаимопонимание, европейская история была бы совсем другой
усі думки