Окупанти не полишають спроб наступати на Куп’янському напрямку, – Маляр

Російські окупанти не полишають спроб наступати на Куп’янському напрямку. Ситуація на Лиманському не менш напружена.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Як зазначала Маляр, ситуація на сході залишається складною, зокрема:

На Куп’янському напрямку

Росіяни продовжують здійснювати численні обстріли, намагаються вразити інфраструктуру. Бої продовжуються. Наші воїни знищують ворога та ламають його плани.

На Лиманському напрямку

Ворог безуспішно штурмує з метою витіснення наших військ в районах Серебрянського лісництва, Кремінної, Білогорівки Луганської області. Також планує перегруповуватись та замінити війська.

На Бахмутському напрямку

На напрямку продовжуються активні бої, ворог атакує, використовує бронетехніку й авіацію. Намагається утримати наступ наших воїнів.

“Разом з тим ми поступово просуваємось навіть в умовах відчайдушного опору противника. Обстановка по всіх східних напрямках напружена та дуже динамічна. Тому, рішення у такій ситуації необхідно приймати виважено, але разом з тим швидко”, – додала Маляр.

За словами заступника міністра оборони, українські командири на місці відпрацьовують кожну деталь, прораховують всі можливі сценарії розвитку подій й планують подальші кроки.