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Окупанти накопичують сили для атак на інфраструктуру та прибережну зону, – Гуменюк

28 Липня 2023 10:04
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ракетний удар

Російські війська накопичують сили, щоб посилити атаки на інфраструктуру та прибережну зону України.

Про це повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

“Ворог накопичує сили, аби посилити атаки на нашу інфраструктуру, прибережну зону тощо. З радіоперехоплень ми чуємо, що окупанти попереджають у морі цивільні судна про неможливість прямування до українських портів”, – сказала Гуменюк.

Вона також додала, що потужний шторм, що був останніми днями, приніс до узбережжя Чорного моря чимало російських мін.

“Протягом минулих двох днів біля наших берегів підірвалося понад 10 ворожих мін. Лише дві з них було знищено контрольовано. У зв’язку з тим, що зараз обмежений доступ українців до узбережжя, ніхто не постраждав” – розповіла речниця.

За її словами, небезпека є і не тільки через шторм, а ще й тому, що окупанти почали ставити більше мін.

Також Гуменюк розповіла про ситуацію на Кінбурнській косі. Там росіяни ховають свою техніку за будинками цивільних мешканців. Окрім того, окупанти мінують околиці сіл, аби мирні українці не змогли залишити свої населені пункти.

“Проте ми все одно успішно працюємо по артилерії окупантів, коли ті виводять свою зброю на вогневі позиції. Морально-психологічний дух росіян, що перебувають на Кінбурнській косі, вкрай низький. Там не проводиться ротація через нестачу особового складу. Тому вони купили квиток в один кінець”, – зазначила речниця.


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