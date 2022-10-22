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Окупанти наказали мешканцям Херсона залишити місто

22 Жовтня 2022 14:28
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За наказом окупаційної “влади” всі мирні жителі Херсона та всі підрозділи і міністерства цивільної адміністрації мають сьогодні переправитися на лівий берег Дніпра.

Про це повідомляє окупаційна “влада” Херсонської області.

У повідомленні йдеться, що ніби то через напружену ситуацію на фронті, загрозу терористичних атак і підвищену небезпеку обстрілів міста усі мирні жителі мають негайно покинути місто та переправитися на лівий берег Дніпра.

Виїхати на лівий берег Дніпра можна з «Річпорту». Звідти вирушають річкові катери до міста Олешки.

“Люди перебираються до Олешків чи Голої Пристані, де на них чекають уже волонтери та автобуси. Все проходить організовано та спокійно. На вокзалі працюють волонтери, які допомагають мешканцям, відповідаючи на запитання та переносячи важкі сумки”, – пишуть окупанти.


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