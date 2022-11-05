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Окупанти мінують лівий берег Дніпра, – ОК “Південь”

5 Листопада 2022 18:51
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херсон

На правому березі Дніпра на південному напрямку росіяни облаштовують рубежі оборони, а на лівому – мінують узбережжя і вивозять населення.

Про це повідомляє оперативне командування “Південь

“Ворог веде активну оборону та намагається утримати зайняті рубежі. На правобережжі здійснює маневри силами та засобами, облаштовує рубежі оборони, на лівобережжі – проводить замінування узбережжя, вивозить населення за п’ятнадцятикілометрову зону, окопує техніку, облаштовує вогневі позиції.

Протягом ночі українські ракетники та артилеристи завдавали ударів по позиціях ворога, логістичних центрах, районах зосередження живої сили та техніки рашистів. Виконано понад 70 вогневих завдань.

Внаслідок результативного вогневого ураження альтернативної переправи, облаштованої окупантами вздовж Антонівського мосту, було знищено буксир. Ще два плавучі засоби отримали пошкодження та потребують ремонту.

Також підтверджено ураження колони окупантів, що очікувала на переправу в районі населеного пункту Ольгівка.

Крім того, повідомляється, що неподалік Нововасилівки Миколаївської області знищено 6 паливозаправників противника. Решта втрат ворога дорозвідується.


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