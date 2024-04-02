Окупанти атакували Укаїну ракетою і 10 “Шахедами”

Окупанти запустили по Дніпропетровщині 10 дронів-камікадзе вночі 2 квітня. Сили ППО збили 9 з них.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, Генштаб ЗСУ у Facebook, Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

“Вночі сили ППО знищили над областю 9 “Шахедів” – в Дніпрі та Дніпровському, Нікопольському, Павлоградському, Синельниківському, Кам’янському районах. Через падіння уламків в обласному центрі виникло два займання, які оперативно загасили”.

У результаті російської атаки пошкоджені двоповерхова будівля та пожежна частина. Ніхто не постраждав.

Повітряні сили ЗСУ уточнили, що безпілотники окупанти запустили з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму. Також уночі 2 квітня загарбники атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору ТОТ Запорізької області.

Лисак також повідомив, що у результаті вечірньої атаки на Кривий Ріг вибиті вікна у трьох дев’ятиповерхівках, понівечене авто. Також зачепило високовольтну лінію електропередач.

Постраждалій жінці надали необхідну медичну допомогу, вона лікуватиметься вдома.

“Вранці російська армія кілька разів вдарила по Нікопольщині – артилерією і дронами-камікадзе. Поцілила по райцентру та Червоногригорівській громаді. Наслідки з’ясовуються”, − підсумував Лисак.