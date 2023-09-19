Окупанти атакували Кривий Ріг та Нікопольщину: пошкоджені багатоповерхівки

Багатоповерхова будівля загорілася у Кривому Розі у результаті нічної атаки росіян.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“Вночі вибух пролунав у Кривому Розі. Через влучання зайнялася багатоповерхова будівля. Пожежу загасили. Вибуховою хвилею пошкоджені фасади трьох багатоповерхових будинків”, – повідомив Лисак.
Також від вечора 18 вересня окупанти двічі били по Нікопольщині. З артилерії гатили по Нікополю та Марганецькій громаді.
71-річний чоловік дістав поранення, він у лікарні, в стані середньої тяжкості.
Крім того, пошкоджені 6 приватних будинків, господарська споруда та гараж. Понівечені лінія лектропередач та газогін.