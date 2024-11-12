Окупанти атакували Харків новим безпілотником «Молнія»

12 листопада ворог атакував Харків новим дроном “Молнія”.
Про це повідомила у Телеграмі Харківська обласна прокуратура.
“За даними слідства, 12 листопада близько 13:55 ворожий безпілотник влучив у відкриту місцевість у Салтівському районі. Постраждали дві людини”, – йдеться у дописі.
Як повідомили у прокуратурі, у 50-річної жінки діагностували гостру реакцію на стрес, 55-річна жінка зазнала уламкового поранення та опіку.
“Внаслідок атаки вибито вікна у багатоповерхівках. Попередньо, для удару ворог застосував нову розробку дрона, а саме ударний БпЛА “Молнія”, – повідомили у відомстві.