Суспільство

Окупанти атакували Харків новим безпілотником «Молнія»
12 Листопада 2024 17:40
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дрони, харків
Дрон "Молнія" / Telegram

12 листопада ворог атакував Харків новим дроном “Молнія”.

Про це повідомила у Телеграмі Харківська обласна прокуратура.

“За даними слідства, 12 листопада близько 13:55 ворожий безпілотник влучив у відкриту місцевість у Салтівському районі. Постраждали дві людини”, – йдеться у дописі.

Як повідомили у прокуратурі, у 50-річної жінки діагностували гостру реакцію на стрес, 55-річна жінка зазнала уламкового поранення та опіку.

“Внаслідок атаки вибито вікна у багатоповерхівках. Попередньо, для удару ворог застосував нову розробку дрона, а саме ударний БпЛА “Молнія”, – повідомили у відомстві.


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