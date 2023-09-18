Окупанти атакували Берислав з безпілотника: постраждали четверо людей

Російсько-окупаційні війська зранку 18 вересня обстріляли місто Берислав Херсонської області з безпілотника. Внаслідок атаки постраждали четверо місцевих жителів.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що російські окупанти цілеспрямовано атакували місце скупчення людей, скинувши вибухівку поблизу місцевої автостанції.

Унаслідок атаки було поранено трьох чоловіків — 75, 56 та 73 років — а також 67-річну жінку. Усі постраждалі зараз перебувають у лікарні.

Також Прокудін розповів про вечірній обстріл Миколаївки на Херсонщині. Так, приблизно о девʼятій вечора окупанти атакували будинки місцевих жителів. Тоді загинув 40-річний чоловік, ще один — поранений.

Нагадаємо, окупанти всю ніч проти 18 вересня атакували Херсонську область. Унаслідок «прильоту» по Херсону загинув 72-річний чоловік. Ще один — зазнав травм, і йому медики надали допомогу на місці.

У Кізомисі було влучання в приватний будинок. Від отриманих травм літня жінка померла на місці. Чоловіка 60 років у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. Під вогнем була й Ольгівка. Там постраждала 63-річна жінка — її госпіталізували.