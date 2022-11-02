Окупаційна влада Херсонської області закрила переправи через Дніпро

Окупаційна адміністрація Херсонщини повідомила про припинення цивільного транспортного сполучення через Дніпро. При цьому призначена Москвою влада регіону стверджує, що рух триватиме через Річковий порт, розташований осторонь Антонівського мосту і греблі Каховської ГЕС, які в минулому забезпечували основний пасажиропотік.

Як йдеться у повідомленні окупаційної влади, рішення про припинення руху приймається “у зв’язку із завершенням евакуаційних заходів із території правобережжя Дніпра, а також посиленням військової небезпеки та підвищенням загроз мирному населенню”.

Не працюватиме понтонна переправа, перестануть курсувати річкові таксі, баржі та інші судна. Тимчасова заборона не стосуватиметься перевезень продовольства та медикаментів, які здійснюють місцеві комунальні служби та компанії.

У тому ж повідомленні сказано, що “рух цивільних транспортних засобів з правого на лівий берег Дніпра збережеться і здійснюватиметься так само, як і раніше – через “Річпорт”. Він знаходиться ближче до центру Херсона. “Виїхати на лівий берег Дніпра можна звідти на водному транспорті, а також переправитися на власному автомобілі за допомогою баржі” – повідомляє окупаційна влада.

У вівторок призначена Росією окупаційна адміністрація Херсонської області оголосила про розширення зони біля Дніпра, з якої мають евакуюватись місцеві жителі. У тому числі евакуація торкнеться Каховки (звідти з 6 листопада людей евакуюватимуть примусово), а також Нової Каховки.

Українські війська продовжують наступ у Херсонській області, за даними західних військових експертів армії РФ стає дедалі важче утримувати території на правому березі Дніпра, зокрема, оскільки далекобійна артилерія ЗСУ постійно знищує російські склади боєприпасів та лінії постачання. Переправи через Дніпро періодично зазнають ударів з боку українських військових.