Суспільство

Оголосили нобелівських лауреатів з хімії
9 Жовтня 2024 13:36
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нобелівська премія
Ілюстративне фото з відкритих джерел

9 жовтня Нобелівський комітет обрав лауреатів у галузі хімії.

Ними стали Девід Бейкер, Деміс Гассабіс та Джон М. Джампен відкриття у сфері білкових досліджень, повідомили у Фонді Нобеля.

Нобелівську премію з хімії 2024 року присвячено білкам – геніальним хімічним інструментам життя, йдеться на сайті премії.

Девід Бейкер досяг успіху в майже неможливому подвигу створення абсолютно нових видів білків. Деміс Гассабіс та Джон Джампер розробили модель ШІ для вирішення 50-річної проблеми: передбачення складних структур білків. Ці відкриття мають величезний потенціал.


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