Огляд найкращих гріндерів для подрібнення органічних сумішей

Насамперед хочемо роз’яснити що не важливо в якому вигляді ви споживаєте органічні суцвіття, курите через бонг, джоінт, блант, трубку або свій варіант – тут фантазія не обмежується традиційними способами, важливо щоб ваша суміш була добре підготовлена перед курінням. Над цим питанням задається і обмірковує кожен, хто хоче отримати від вживання найкращий досвід і забезпечити собі гарний настрій на весь день. Для цього вам знадобиться якісний подрібнювач який зможе для вас зробити саме те, на що очікуєте від такого девайсу. Оскільки на ринку існують нескінченні варіанти таких девайсів, мова йде саме про гріндери купити які маєте можливість у спеціальних магазинах перейшовши за посиланням https://embargo.ua/ua/category/grindery/ то ми подумали що буде доцільним пролити трохи світла та відокремити деякі найпопулярніші види девайсів і розібратися по кожному де є переваги та недоліки.

Підходячи до вибору якісного подрібнювача, насамперед потрібно обрати найкращий варіант для ваших цілей, адже інакше ви зіткнетеся із такими проблемами як нерівномірно подрібнення, застрявання, поломки, слабкий магніт і т.д.

Найпопулярніші варіанти

Найпопулярніші моделі які зустрічаються в магазинах не позбавленні недоліків і їх вам потрібно знати задля осмисленого та правильного вибору.

Машинка із рукояткою на чотири відсіки – ця ручна машинка облаштована рукояткою-шатуном, яка працює за допомогою обертання ручки. У таких машинках надзвичайно гострі леза і доволі великий відсік який може перетерти навіть спеції. Наявність чотирьох відсіків краще відфільтровує великі і маленькі нарізки, також є відсік для кіфу.

Переваги – виготовляються із авіаційного алюмінію, якісне виготовлення на станках, неодимові магніти, система яка забезпечує плавний перемол.

Недоліки – Грубий помол, система рукоятки в принципі непотрібна.

Дерев’яні машинки – Елегантні подрібнювачі, виготовлені із екологічно чистого чорного горіху для поєднання вас із природою як одне ціле. Зубчики виготовляються із нержавіючої сталі

Переваги – Красивий дизайн, екологічний матеріал, зубчики із нержавіючої сталі.

Недоліки – Часто завищена ціна, маленькі варіанти, подрібнює не ідеально.

Подрібнювач у формі куба – Подрібнювач виділяється за рахунок своєї кубічної форми задля ергономічності і зручності використання завдяки кутам за які зручно триматися. Безрізьбова конструкція попереджає заїдання при обертах і перехрещування зубчиків як це іноді зустрічається у традиційних гріндерах.

Переваги – Зручна кубічна форма, зубчики у формі полос, якісне виробництво

Недоліки – Ціна, потреба в обслуговуванні.

Висновки

Ви можете помітити що світ шліфувальних машин складніший ніж ми можемо очікувати, покупка гріндера може стати непростою справою якщо ви маєте на меті придбати найкращий із них. Великий асортимент гріндерів представлений в інтернет-магазині тютюнових виробів Embargo де ви обов’язково знайдете найкращий варіант для себе. При виборі гріндера потрібно в першу чергу дослідити описання а потім і практично взявши в руки та уявити як він працює.