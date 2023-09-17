Офіційно: Херсонський міський голова – полонений

Міжнародний комітет Червоного Хреста підтвердив статус полоненого міського голови Херсона Ігоря Колихаєва.

Цю інформацію повідомив Суспільному син Колихаєва Святослав.

За його словами, статус офіційно підтвердили 13 вересня 2023 року.

“Я зв’язався з Червоним Хрестом і мені сказали, що російська сторона подала мого батька Ігоря Колихаєва до списку полонених і він знаходиться на території РФ. Де саме та про стан його здоров’я не зазначили. Також оновився його статус в особистому кабінеті координаційного штабу”, — сказав син полоненого міського голови.

25 квітня 2022 року російські військові захопили будівлю Херсонської міської ради.

26 квітня 2022 року Колихаєв звернувся до Офісу Президента з приводу незаконного призначення окупаційної влади.

5 травня 2022 року херсонський міський голова Ігор Колихаєв повідомив, що залишається у місті та працює дистанційно.

11 травня 2022 року Колихаєв знову звернувся до Офісу Президента України з офіційною заявою.

28 червня 2022 року у Херсоні російські військові викрали міського голову Ігоря Колихаєва, повідомила його радниця Галина Ляшевська.

На наступний день поліція Херсонської області відкрила кримінальне провадження по факту викрадення військовими РФ Херсонського міського голови Ігоря Колихаєва.

Оскільки міський голова є носієм електронних ключів у нарахуванні заробітних плат і всіх соціальних виплат по Херсонській територіальній громаді, третина нарахувань бюджетних виплат опинилась під загрозою.

З 7 липня 2022 року повноваження Херсонського міського голови тимчасово виконувала секретарка міської ради Галина Лугова.

2 березня 2023 року Зеленський призначив новим очільником Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка.