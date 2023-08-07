Обираємо шліфмашину для дерева: що радять професіонали

Шліфування — завершальний етап оброблення деревини, який можна виконувати вручну і витратити велику кількість часу або застосувати спеціальне обладнання. Оскільки цей вид робіт вимагає великих зусиль і вмінь, фахівці рекомендують ретельно вибирати правильний інструмент. Експерти платформи E-Katalog вирішили розглянути головні різновиди таких приладів та їхні особливості.

Різновиди шліфувальних машин для оброблення деревини

Оброблення поверхні дерева методом шліфування дає змогу досягти гладенької поверхні, готової для подальшого використання. Шліфувати можна все: підлогу, стіни, меблі, окремі декоративні елементи та атрибути. Для цього використовують три основних типи обладнання, що має певні технічні та конструктивні особливості: стрічкові, ексцентрикові та вібраційні шліфмашини.

Стрічкові шліфувальні машини

Шліфмашина стрічкового типу — прилад, що використовується для великих обсягів і чорнового грубого оброблення, наприклад, злущення лакофарбових матеріалів.

Головні технічні особливості:

потужність — коливається в межах від 0,5 до 1,2 кВт;

швидкість обертів шліфувальної стрічки — 150–550 м/хв. У професійних моделях передбачена функція регулювання швидкості;

розмір робочої поверхні — 76х457 мм або 75х533 мм. Змінюючи зернистість наждачної стрічки, інструмент можна пристосувати для виконання тонкої роботи.

Професійні моделі часто оснащують системою захисту від перевантаження та пилозбірником, що прибирає бруд під час роботи з деревом.

Ексцентрикові шліфувальні машини

Функціональна шліфмашина ексцентрикова — прилад, що вирізняється складним механізмом, призначеним для виконання делікатних видів робіт. Дозволяє досягти ідеально відполірованої поверхні без нерівностей, подряпин і задирок.

Основні характеристики:

потужність — від 0,15 до 0,9 кВт;

амплітуда коливань робочої платформи — від 1,0 до 5,5 мм;

тип підошви — коло діаметром від 12,5 до 15 см.

Ексцентрикові шліфмашини найменш шумні, що якісно відрізняє їх від інших аналогів на ринку. Фахівці рекомендують обирати моделі, в яких абразив приєднується до робочої поверхні завдяки липучкам, оскільки це значно прискорює швидкість роботи. Для ефективного усунення пилу необхідно додатково під’єднувати пилосмок.

Вібраційні шліфувальні машини

Цей вид обладнання підходить для оброблення великих плоских поверхонь і дає змогу швидко впоратися з важкодоступними місцями.

Перелік технічних параметрів:

потужність — зазвичай не перевищує 0,4 кВт;

амплітуда коливань — від 1 до 5 мм;

форма і розмір робочої поверхні — для великих об’єктів — прямокутний варіант 229х185 мм, для складних ділянок — квадратні 114 мм і дельтоподібні 100 мм.

Деякі користувачі пристосовують інструмент для оброблення шпаклівки, що не рекомендується робити, оскільки це шкодить експлуатаційним можливостям обладнання.

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