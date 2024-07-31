Техно

Українські волонтери роблять макети винищувачів F-16
31 Липня 2024 16:23
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війна, волонтер
Макет винищувача F-16 від волонтерів "Apate" / Фото: Apate

Українські волонтери організації Apate, які спеціалізуються на виробництві макетів та муляжів військової техніки, розробили макет винищувача F-16.

Про це пишу Мілітарний з посиланням на відео опубліковане волонтерами.

“На опублікованому відео показаний повнорозмірний макет винищувача F-16, який у майбутньому використовуватимуть Повітряні сили ЗСУ на військових аеродромах”, – пише Мілітарний.

Окрім самої фотографії, про макет нічого невідомо, також невідомо, з якого матеріалу він був вироблений.

Повнорозмірні макети допомагають українським військовим зберігати справжню техніку та викликати вогонь балістичних ракет, а також “Ланцетів”, на себе.


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