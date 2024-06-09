NYT: Енергетичні напої підтримують українських солдат та економіку України

Сонячного ранку, глибоко в лісах Західної України, куди війна майже не доходить, 16 000 банок нового енергетичного напою “Воля” щогодини сходять з конвеєра Моршинського заводу напоїв, пише The New York Times.

Завантаження енергетичних напоїв “Воля” у фургон на логістичному центрі в Києві минулого місяця / Фото The New York Times

За кілька сотень кілометрів на схід, у напрямку до лінії фронту, холодильники мінімаркетів та заправок заповнені “Волею” та іншими енергетичними напоями: Burn, Monster, Non Stop, Hell, Pit Bull і, звичайно ж, ветеран серед них – Red Bull.

Коли ви потрапляєте в окопи, де тисячі солдатів окопалися, намагаючись вижити, все стає повністю під контролем: Українські солдати відмовляються від кави, кока-коли, навіть води на користь рідкого стимулу, необхідного для того, щоб продовжувати йти вперед.

“Вранці, коли я прокидаюся, я п’ю енергетичний напій. Коли я йду на патрулювання, я п’ю енергетичний напій. Перед атакою я п’ю енергетичний напій”, – сказав один український солдат, назвав себе позивним “Псих”.

“Дозвольте мені пояснити дещо як розвіднику, – продовжив Псих. “Коли тобі треба пройти три, чотири або сім кілометрів. І ти несеш на собі 40 кілограмів спорядження. І ти весь в поту. І ти не їв і не спав три дні. Якщо ти не вип’єш цю штуку, звідки ти візьмеш енергію для останнього ривка?”

Командир групи безпілотників п’є “Red Bull” під час виконання ударних місій в Харківській області минулого місяця / Фото The New York Times

Україна переживає найважчі часи з перших місяців повномасштабного вторгнення Росії понад два роки тому, і її війська борються з безперервними атаками по всьому 600-мильному фронту. Виснажені та стомлені війська на передовій підсіли на зростаюче сузір’я енергетичних напоїв з високим вмістом кофеїну, які активно просуваються на ринку, деякі з них спеціально створені для цієї війни.

Продажі стрімко зростають. Енергетичні напої стали однією з небагатьох світлих плям в українській економіці. З’являються нові різновиди та божевільні смаки – цукрова вата, кактус, навіть канабіс – з назвами на кшталт “Джунглі”, “Буст” та “Сталкер”.

Бляшанки можна побачити всюди. Заховані в розвантажувальні жилети. Дзвенять у рюкзаках з набоями. На задній панелі танків. Розчавлені бляшанки, складені в окопах поруч із мертвими росіянами.

Українські компанії продають ці напої, щоб апелювати до фронтовиків і бойового духу, який вони уособлюють, даючи їм камуфляжні етикетки або патріотичні девізи та назви, такі як “Воля”, що в перекладі означає “свобода”, але прямого перекладу немає.

“Ми хотіли долучитися до цього дійства”, – сказав Марко Ткачук, генеральний директор IDS Ukraine, власник заводу “Моршинська” та бренду “Воля”, – сказав Марко Ткачук, генеральний директор IDS Ukraine.

“Моршинська” – компанія, що виробляє воду, розташована приблизно за 45 миль на південь від Львова. Вона заявила про себе багато років тому, використовуючи природні джерела в Карпатських горах і розливаючи воду в 1,5-літрові пластикові пляшки, які стали повсюдно поширеними по всій Україні.

Але у 2022 році пан Ткачук разом з іншими керівниками українських виробників напоїв зрозумів, що відбувається щось значне, коли напруження війни перетинається з глобальним захопленням енергетичними напоями.

Вторгнення Росії перевернуло всі аспекти життя в Україні, збільшивши попит на швидкий заряд кофеїну, який не потребує кафе, окропу, кавової кружки чи чайного пакетика. І не лише солдати прагнули цього.

“Підвищена потреба цивільного населення в джерелах енергії виникає через постійні ракетні обстріли, тривогу та недосипання”, – говорить Тарас Маципура, віце-президент Carlsberg Ukraine.

І тому минулого року Carlsberg, великий міжнародний гравець, також розпочав виробництво енергетичного напою в Україні – Battery.

За словами пана Маципури, ринок був “на підйомі”.

Навіть незважаючи на те, що економіка страждає, а мільйони українців покинули країну, продаж енергетичних напоїв в Україні зріс майже на 50 відсотків з початку війни, згідно з галузевими дослідженнями.

Окремі солдати, їхні підрозділи та цивільні волонтери, які привозять найнеобхідніше на передову, купують їх вантажівками. Деякі виробники напоїв, такі як IDS Ukraine, надають їх безкоштовно. І український ланцюг поставок почав діяти, щоб перевезти їх.

Великі фури, маленькі вантажівки, солдатські машини, пофарбовані армійською зеленою фарбою, мотоцикли та велосипеди мандрують ландшафтом підірваних будівель та зруйнованих мостів, щоб доставити ящики за сотні кілометрів від заводів у центральній та західній Україні до окопів на сході країни.

“До війни ніхто не купував їх у таких масштабах, – каже Сергій Парахін, власник магазину. “Крім водіїв вантажівок”.

Найбільш продаваними брендами є дешевші українські сорти, такі як Non Stop і Pit Bull, але імпортні, такі як Red Bull (з Австрії), Monster (зі США) і Hell (з Угорщини), також користуються популярністю.

Що відрізняє енергетичні напої від інших безалкогольних напоїв, так це високий вміст кофеїну, а також добавок, таких як таурин (амінокислота), В-12 (вітамін) та екстракт гуарани (амазонського фрукта). Вважається, що всі вони підвищують рівень енергії.

Багато з цих напоїв містять близько 100 міліграмів кофеїну на банку, приблизно стільки ж, як чашка кави. Але для кави потрібна гаряча вода, а для цього потрібно розпалити вогонь або підключити електрику, а коли ви сидите в брудному окопі, це нелегко зробити.

Звісно, споживання надмірної кількості кофеїну може призвести до тремтіння рук, підвищеного кров’яного тиску та проблем зі шлунком, що загрожує здоров’ю. Дослідження 2018 року, проведене серед американських солдатів, показало, що вживання енергетичних напоїв у великих кількостях “значною мірою пов’язане” з депресією, тривогою, агресивною поведінкою і, як не парадоксально, втомою.

Бача, сержант української піхоти, розповів, що один з його старших солдатів, який мав серцеву хворобу, помер минулої зими; в підрозділі задалися питанням, чи не було це пов’язано з його звичкою випивати по 10 банок на день. Бача розповів, що чоловіка знайшли мертвим у туалеті з енергетичним напоєм у руці.

Псих відкидає медичні ризики. До війни, за його словами, він був парамедиком, фітнес-фанатом і чемпіоном з тхеквондо. На довоєнних фотографіях він виглядав як щось середнє між моделлю нижньої білизни Calvin Klein і Містером Всесвіту. Він був нагороджений кількома медалями і нещодавно отримав поранення в ногу.

“Я п’ю це з 14 років, – каже він. “З ними немає нічого поганого”.

IDS Ukraine, один з найбільших виробників пива у Східній Європі, заявив, що щомісяця передає 40 000 бляшанок українським військовим. Солдати були частиною цього процесу від самого початку, починаючи з етикетки: давній український солдат – козак – дивиться поверх вусів на кермо.

Коли компанія випустила свій продукт минулого року, вона попросила військові частини протестувати його. Пан Ткачук пояснив, що формула напою дещо відрізняється – на основі мінеральної води і з використанням фруктози та глюкози замість звичайного рафінованого цукру (“Кажуть, що цукор краще піднімає настрій, але ми знайшли кілька прикладів у Китаї, де використовували фруктозу та глюкозу”, – сказав він).

Солдатам сподобався смак, і в результаті вийшов напій, який, за словами пана Ткачука, не обов’язково був здоровим, але “більш здоровим”.

Деякі солдати казали, що вони радше візьмуть з собою в бій енергетичні напої, ніж хліб. Інші казали, що вони стали валютою на фронті.

Ящики з енергетичними напоями і газованої води стоять біля магазину, популярного серед солдатів поблизу лінії фронту на сході України / Фото The New York Times

“Енергетики в армії – це не просто напій, а найпопулярніший подарунок”, – сказав Антон Філатов, кінокритик, який став солдатом.

У серпні минулого року Псих отримав осколок в міліметрі над оком. Він був дезорієнтований, стікав кров’ю і перебував у шоці.

“Я відповз на позицію і знайшов бляшанку “Burn”, – розповідає він.

Він випив її і сказав, що одразу відчув себе краще.

“На війні намагаєшся цінувати такі дрібниці, – пояснив Псих. “Уявіть собі. Лише бляшанка “Burn”. Але настрій у мене був такий щасливий”.