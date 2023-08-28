Політика

Німеччина планує викупити у Греції близько 100 Leopard 1A5 для України

28 Серпня 2023 18:17
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зброя, німеччина

Уряд ФРН хоче викупити у Греції близько 100 танків Leopard 1A5, відремонтувати їх і передати Україні. Ці танки в дефіциті в усіх країнах Європи, крім Греції.

Про це повідомляє грецьке видання Flight.

Видання зазначає, що “доступна кількість деяких видів зброї обмежена, тоді як потреби України з огляду на матеріальний знос, який вони мають, особливо в їх контрнаступі, який повільно розвивається, – великі та стають усе більшими”.

“Зокрема, у сфері танків українцям, окрім якості (Leopard-2 і Abrams), гостро потрібна кількість”, – пише ЗМІ.

Тож союзники шукають зброю, яку ще можна вивільнити й передати Україні. Звідси виникло рішення викупити Leopard 1A5 у Греції. Афіни натомість мають отримати аналогічну кількість модернізованих танків. Країна вимагає, аби німецька сторона провела капітальну реставрацію колишніх італійських танків власним коштом на території Греції або там, де вкаже грецький уряд. Також серед вимог – встановити сучасні тепловізори, які має, зокрема, Leopard 2. Окрім того, Греція просить посилити броню танків.

Водночас Німеччина вимагає від Греції, аби танки були справними. Однак наразі серед нинішньої кількості техніки декілька десятків не належать оперативним підрозділам, а деякі зразки використовують для навчання. Грецька сторона не проводила модернізацію Leopard 1A5 з моменту їхнього отримання, тобто протягом 30 років.


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