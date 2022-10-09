Німеччина передасть Україні сотню танків та ППО IRIS-T

Німеччина анонсує додаткові поставки зброї для України та каже, що НАТО має заповнити «прогалини в обороні».

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила в суботу, що НАТО має працювати над зміцненням своєї оборони, повідомляє CNN.

«Ми живемо в серйозні часи, і в такі часи також важливо знати, де у нас є прогалини в захисті. Протиповітряна оборона є однією з таких сфер, де необхідно терміново діяти», – сказала Ламбрехт під час відвідування німецьких військ, дислокованих у Литві.

Німеччина також оголосила про додаткові поставки зброї для України, зокрема системи ППО IRIS-T, а також загалом 100 танків із Греції та Словаччини.

Також в країні вирішили створити нову броньовану піхотну бригаду, яку можна буде швидко розгорнути в Литві в разі потреби, додав Ламбрехт.