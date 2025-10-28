Нідерланди нададуть Україні 25 млн євро на підтримку енергетики: куди підуть гроші

Нідерланди виділять Україні 25 мільйонів євро для відновлення та посилення енергетичної системи. Кошти спрямують на придбання обладнання, аварійні ремонти та закупівлю газу.

Про це повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Давід ван Веел у соцмережі Х.

25 млн євро від Нідерландів планується спрямувати на обладнання, аварійні ремонти та закупівлю газу для України. Також у МЗС наголосили, що сильний тиск на Росію є життєво важливими.

Міністр зазначив, що Нідерланди візьмуть участь у початкових етапах створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії.

“Ми повинні забезпечити, щоб воєнні злочини Росії не залишилися безкарними”, – додав глава МЗС Нідерландів.

Нагадаємо, 24 жовтня глава міністерства енергетики Німеччини Катерина Райхе оголосила про виділення 60 млн євро на відновлення енергетики України.