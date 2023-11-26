Політика

Newsweek: Чи дійсно США хочуть, щоб Україна перемогла Росію?

26 Листопада 2023 15:45
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війна

Незважаючи на підтримку Заходу, є думка, що США надають Україні військову допомогу, достатню лише для виживання, але не для перемоги, пише Newsweek.

Вважається, що такий обережний підхід зумовлений побоюваннями США щодо стратегічної поразки Кремля, яка може призвести до хаосу всередині Росії та вакууму влади у регіоні.

Президент України Зеленський та генерал Залужний визнали обмеженість свого контрнаступу. Тим часом у західній коаліції Києва намітилися тріщини, спричинені зростанням правого популізму в Європі та змінами політики США.

Експерти вважають, що хоча США побоюються ескалації та регіональної нестабільності, в Україні також відчувається невдоволення повільними темпами та обмеженим обсягом західної військової допомоги. Затримки із отриманням сучасних систем озброєнь перешкоджають розвитку наступальних можливостей України.

Зима, ймовірно, призведе до тимчасового припинення великих операцій і, можливо, відкриє шлях мирним переговорам. Однак президент Зеленський, як і раніше, прихильний до захисту територіальної цілісності України, а громадськість підтримує ідею повного звільнення.

Експерти Ради з міжнародних відносин вважають, що за існуючого військового балансу повне звільнення України в найближчій перспективі є малоймовірним. Вони пропонують проміжне визначення успіху, орієнтоване виживання і зрив російських цілей в очікуванні сприятливішої геополітичної обстановки.

Незважаючи на ці проблеми, Україна навряд чи прийме якусь мирну пропозицію, яка нагадує капітуляцію з огляду на високу ціну конфлікту та історичний контекст відносин між Заходом та Росією.

У довгостроковій грі Україна і Захід можуть “пересидіти” Путіна і досягти більш сприятливого результату в майбутньому.


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