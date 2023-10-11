Навідники ракети на Грозу під час окупації здавали росіянам ветеранів — “Слідство.Інфо”

Чоловіки, які, за даними правоохоронців, скоригували ракетний удар по селу Гроза на Харківщині, виявилися братами. Ця родина перейшла на бік росії після початку повномасштабного вторгнення і здавала росіянам учасників війни на Донбасі.

Про це пише «Слідство.Інфо».

Офіс генерального прокурора та Служба безпеки України 11 вересня повідомили про підозру двом рідним братам, які навели ракету на кафе в селі Гроза на Харківщині. Унаслідок цього загинули 55 людей.

За даними слідства, підозрюваними виявились колишні правоохоронці — 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат, 23-річний Дмитро Мамон. Перед деокупацією Харківщини вони втекли на територію рф.

Журналісти «Слідства.Інфо» раніше ідентифікували Володимира Мамона. Він працював поліціянтом конвойної служби на Харківщині, добровільно перейшов на бік ворога.

На момент окупації чоловік жив у селищі Чкаловське на Харківщині. У березні росіяни захопили населений пункт і, за словами правоохоронців, Мамонов погодився працювати «правоохоронному органі» окупантів.

росіяни видали йому видали службову зброю та російський автомобіль «Ніва», обмальований символами війни проти України — «зетками» (знак Z).

Після цього Мамон їздив окупованою територією Чкаловської громади й нібито патрулював. Також він розвозив окупантам на блокпости харчі, воду і цигарки. Колаборант їздив на чолі колони окупантів і здавав учасників бойових дій, які мешкають у Чкаловському. Після чого росіяни забирали атовців на «перевірку».

Таке пригадав поліціянт і колишній колега колаборанта Олександр Настенко пригадав з розповідей місцевих. Крім того, у тексті підозри йдеться, що Мамон показав окупантам найкращі місця для розміщення російської техніки.

Журналісти «Схем» у списках окупаційного «поліційного главку» знайшли ще двох Мамонів, Олександра та Дмитра. Це брати Володимира. У минулому вони теж були поліціянтами на Харківщині та згодом теж перейшли на бік росії.