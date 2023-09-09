Політика

НАТО розпочинає масштабні навчання в Балтійському морі

9 Вересня 2023 14:59
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Країни НАТО розпочинають біля берегів Естонії та Латвії масштабні навчання “Північне узбережжя”. За даними Міноборони ФРН, одним із сценаріїв, які відпрацьовуються під час цих маневрів, є блокада противником торговельного судна, результатом якої стає напад на кораблі НАТО та подальша ескалація.

Крім того, як повідомили в бундесвері, планується відпрацювати дії союзників у ситуації, коли на одну з країн НАТО скоєно напад, у відповідь на який задіяні підрозділи НАТО біля узбережжя Балтійського моря з використанням кораблів, літаків та десантних частин.

Маневри триватимуть два тижні. У них беруть участь близько 30 кораблів і понад 3000 військовослужбовців з усіх країн НАТО, розташованих в районі Балтійського моря, і військово-морські підрозділи США, Канади, Нідерландів, Бельгії та Франції, а також Швеції, що не входить до НАТО.


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