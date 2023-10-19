НАТО посилює патрулювання в Балтійському морі

Після пошкодження газогону Balticconnector і кабелю зв’язку НАТО посилить патрулювання в Балтійському морі

Про це повідомляє НАТО.

Альянс проведе додаткові спостереження, розвідувальні польоти й розгортання морських патрульних літаків, літаків дальнього радіолокаційного стеження AWACS і безпілотників.

Крім того, до Балтійського моря буде скеровано флотилію з чотирьох мінних катерів НАТО.

“Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією і перебуваємо в тісному зв’язку з нашими членами Альянсу Естонією і Фінляндією і нашим партнером Швецією”, – заявив виконувач обов’язків речника НАТО Ділан Вайт.