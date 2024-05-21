Суспільство

Наступ ворога на Сумщину не можна виключати – Демченко

21 Травня 2024 11:32
суми
Андрій Демченко / Getty Images

Наступ окупантів на Сумському напрямку не слід виключати.

Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив в ефірі “Радіо Свобода“.

“Ніколи не можна виключати, і я це підкреслював, що в тому числі і по Сумському напрямку. Ворог може в будь-який момент, навіть попри те, що він не має достатніх сил, спробувати зробити щось подібне, як це зараз відбувається по Харківському напрямку. Саме для того, щоб розтягнути лінію фронту, лінію активних бойових дій і власне розтягнути сили оборони нашої країни”.

За словами офіцера, як і на півночі Харківщини, російські військові там можуть намагатися наступати, щоб відтягнути українські сили з інших ділянок фронту.

Демченко зауважив, що кожна складова Сил оборони має свою зону відповідальності на Сумському напрямку, і всі вони діють злагоджено, а оборону на цьому напрямку слід і надалі посилювати.


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