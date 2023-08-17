Наскільки кількість мегапікселів впливає на якість фото?

А чи згодні ви з думкою, що купуючи новий девайс, потенційний покупець більшість часу витрачає саме на вибір камери? Останніми роками однією з найкращих вважається камера в айфоні нового покоління – Айфон 14 Про. У цій моделі все залучено для створення якісних фото – і сенсор, і пікселі, і стабілізація зображення та потужний процесор. Може дехто і посперечається, що зі смартфона з Андроїд можна отримати непогані зображення. Але погодьтесь, що краще: чи коли витрачаєш час і ресурси на редагування фотографії, чи одразу отримати цифрове якісне фото. Так і фотографії виходять більш “реальніші”. А основним нововведенням нового айфона є підтримка автофокусу зі штучним інтелектом, тому зображення виходять чисті й без шуму.

Чи залежить якість фото від наявності великої кількості пікселів на камері?

Виробники смартфонів намагаються вразити покупців наявністю на їх камерах великої кількості мегапікселів. А все тому, що існує хибна думка, що якість фотографії напряму залежить від кількості мегапікселів. Але це все маркетинговий крок, щоб тим самим збільшити вартість продукту. Адже, чим більше пікселів має матриця, тим вони менші за розміром, що своєю чергою пояснює те, чому на світлині підвищується те, як багато утворюється цифрового шуму. Що негативно позначається на якості фото. А від яких параметрів насправді буде залежати якість фото?

Фактори, які мають суттєвий вплив на якість знімання

Стабілізація зображення. Від стабілізації зображення залежить якість фото під час зміщення елементів об’єктива. Сучасні телефонні камери, які встановлені на айфон, мають 2 види можливої стабілізації: оптичну та цифрову, які й чітко фіксують картинку в процесі руху камери.

Розмір матриці (сенсора). Чому камера з 12 мегапікселів та матрицею 4 / 3″ буде знімати якісніші світлини аніж камера в 40 мегапікселів, але з матрицею 2 / 3″. Чим більшим є розмір самого пікселя, тим більше він отримує світла. І це впливає на якість фотографії за поганої освітленості.

Фокусна відстань. Така характеристика дуже важлива, адже вона надає інформацію про кут, який доступний для фото чи відео знімання. Чим ширше кут, тим якісніше зображення.

Діафрагма. Чим нижче показник діафрагмового числа, тим більше світла буде проходити крізь нього. До речі, камери в айфон 14 pro зменшені до f / 1,78 – основна та f / 2,2 – ультраширококутна.

Якщо ви плануєте купити смартфон заради камери, переходьте на сайт Appleroom. Бажаємо вам вдалих покупок.