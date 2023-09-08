Суспільство

Нардепи придбали елітні автівки на мільйони доларів після повномасштабного вторгнення, – Bihus.info

8 Вересня 2023 07:35
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корупція

Народні депутати від різних партій не вважають війну причиною відмовлятися від купівлі нових супердорогих машин. Цьому присвячена нова серія розслідування bihus.info.

Фігуранти цього випуску розслідування всі разом витратили на розкішні автомобілі близько $3 млн. Як зазначають журналісти, за ці гроші можна було б купити для фронту приблизно 300 позашляховиків.

Героями розслідування цього разу стали, серед інших, нардеп із групи За майбутнє Олександр Герега, компанія якого під час війни придбала п’ять автомобілів Mercedes-Benz майже на $1 млн, депутат із групи Довіра Геннадій Вацак, у кондитерської компанії якого з’явився новий Rolls-Royce вартістю приблизно $700 000, і Слуга народу Руслан Горбенко, який приїхав до Верховної Ради на кросовері Mercedes-Benz за $90 000, який оформлений на ім’я його матері у травні 2022 року.


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