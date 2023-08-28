Суспільство

Найближчі дні в Україні будуть спекотними

28 Серпня 2023 21:37
читать на русском →

Короткочасний дощ і гроза очікуються в ніч на вівторок місцями в Сумській області, удень у західних, Житомирській та Вінницькій областях, на решті території без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер 29 серпня переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-21°, на півдні до 25°, удень 30-35°; у східних та північно-східних областях вночі 13-18°, удень 24-29°.

У Києві у вівторок без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 19-21°, удень 32-34°.

У середу, 30 серпня, у західних областях України короткочасні дощі, грози, удень місцями сильні дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Температура вночі 17-22°, удень 24-29°, на Закарпатті 20-25°.

На решті території без опадів, лише в Житомирській, Вінницькій, Київській та Одеській областях місцями невеликі короткочасні дощі, грози. Температура вночі 16-21°, удень 27-32°, у східних, Сумській областях вночі 12-17°, удень 23-28°.

Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

У Києві 30 серпня без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 19-21°, удень 30-32°.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
28 Серпня 2023 20:42

Резніков упевнений, що порушень під час закупівлі зимових курток для ЗСУ не було і просить припинити “френдлі файєр”
28 Серпня 2023 19:06

Росіяни тиснуть у напрямку Мар’їнки, – Генштаб
28 Серпня 2023 18:04

Зеленський зібрав Ставку: фронт, зброя і підготовка до зими
28 Серпня 2023 17:44

Співробітника СБУ знайшли мертвим у своєму кабінеті, – ЗМІ
28 Серпня 2023 17:25

Росія має щонайменше 585 ракет — ГУР
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Сакральна жертва
Юрій БУТУСОВ

Хто дасть оцінку контрактам Резнікова?
Александр КИРШ

Извините за мой французский, или Как грамотно посылать
Александр КИРШ

Пятая колонна нашла вождя и сдала Харьков
Олексій АРЕСТОВИЧ

Как мы убиваем своих
Александр КИРШ

“Американцы нам ничего не должны!” А я говорю — должны!
усі думки