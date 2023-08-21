Наглядова рада “Харківобленерго” звернулась до профільного комітету ВР через корупцію

Наглядова рада “Харківобленерго” заявила, що дії керівництва підприємства несуть пряму загрозу енергетичній стійкості прифронтового регіону та ставлять під сумнів можливість доцільного використання міжнародної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена наглядової ради підприємства Івана Герасимовича під час засідання комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

За його словами, інвестори-міноритарії занепокоїлись станом справ в обленерго і виявили факти розкрадань. Ще у 2021 році до антикорупційного бюро було передано інформацію стосовно 22 епізодів на суму понад 380 млн грн.

Лише в травні поточного року НАБУ відкрило кримінальне провадження стосовно топ-менеджменту обленерго по 14 епізодам. Як приклад, член наглядової ради наводить закупівлю бетонних стовпів – якщо інші гравці на ринку закуповують їх в середньому по 3 тис. грн, то АТ “Харківобленерго” купляє їх вже по 5.

“Ми хочемо єдиного – щоб підприємство працювало, щоб менеджмент просто виконував свою роботу, а не крав. Коли є такі факти стосовно керівників, чи можуть вони управляти, тим паче під час війни? НАБУ порушує справи, ми піднімаємо питання перед іншими членами наглядової ради, з їх участю звертаємось до Міненерго. Багаторічна неприхована корупція – це вимагає відповідних заходів”, – говорить член наглядової ради.

Своєю чергою, у комітеті визнали ситуацію кричущою і озвучили намір вплинути на державного регулятора з метою проведення внутрішнього аудиту.