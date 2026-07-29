На зарплати комунальникам Харкова спрямують €15 млн кредиту ЄБРР і зменшать субвенції на виплату компенсації для придбання житла сім’ями учасників бойових дій

Харківська міська рада внесла зміни до бюджету міської територіальної громади на 2026 рік. Рішення передбачає залучення кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку, а також коригування обсягів міжбюджетних трансфертів.

Про це повідомила пресслужба Харківської міської ради.

Відповідне рішення депутати ухвалили 29 липня під час позачергової сесії міськради.

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Як пояснили в Департаменті бюджету і фінансів, ЄБРР надасть Харкову кредит у розмірі €15 млн. Згідно з угодою, кошти спрямують на виплату заробітної плати працівникам чотирьох комунальних підприємств:

«Харківські теплові мережі»;

«Харківський метрополітен»;

«Салтівське трамвайне депо»;

«Тролейбусне депо №2».

Крім того, зміни до бюджету пов’язані з приведенням обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність до розпоряджень Харківської обласної військової адміністрації.

Бюджету Харкова передбачили додаткову дотацію з державного бюджету в розмірі 178,4 млн грн. Кошти призначені для оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників, а також співробітників установ, які надають соціальні та реабілітаційні послуги.

Ще 48,1 млн грн місто отримає як субвенцію на харчування учнів закладів загальної середньої освіти.

Також передбачено 29,9 тис. грн на забезпечення роботи фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, а також на окремі заходи з підтримки захисників України.

Водночас на 2,8 млн грн зменшили обсяг субвенції на виплату грошової компенсації для придбання житла сім’ями учасників бойових дій.