На Запорізькому напрямку прикордонники рознесли укриття та бліндаж росіян (відео)

На Запорізькому напрямку аеророзвідники 8-го прикордонного загону виявили місця скупчення живої сили противника. Внаслідок влучних ударів ворог зазнав значних втрат.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

Прикордонники виявили укриття росіян та бліндаж – координати передали побратимам-артилеристам.

“Результат сумісної роботи арти та пілотів – уражене укриття та вщент рознесений бліндаж ворога”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ на Гуляйпільському напрямку загарбники чотири рази атакували райони населених пунктів Новопіль та Новосілка. На Оріхівському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.