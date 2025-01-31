Суспільство

На Запорізькому напрямку прикордонники рознесли укриття та бліндаж росіян (відео)
31 Січня 2025 12:57
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Наслідки удару по укриттю росіян на Запоріжжі / Фото: ДПСУ
Наслідки удару по укриттю росіян на Запоріжжі / Фото: ДПСУ

На Запорізькому напрямку аеророзвідники 8-го прикордонного загону виявили місця скупчення живої сили противника. Внаслідок влучних ударів ворог зазнав значних втрат.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

Прикордонники виявили укриття росіян та бліндаж – координати передали побратимам-артилеристам.

“Результат сумісної роботи арти та пілотів – уражене укриття та вщент рознесений бліндаж ворога”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ на Гуляйпільському напрямку загарбники чотири рази атакували райони населених пунктів Новопіль та Новосілка. На Оріхівському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. 


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