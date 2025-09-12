        Суспільство

        На вихідних в Україні пануватиме суха та малохмарна погода

        Федір Олексієв
        12 Вересня 2025 21:48
        читать на русском →
        Корова пасеться на Миколаївщині / Фото: Суспільне
        Корова пасеться на Миколаївщині / Фото: Суспільне

        У вихідні, 13 і 14 вересня, в Україні очікується тепла денна й прохолодна нічна погода. 

        Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

        Реклама
        Реклама

        За її прогнозом, у денні години температура становитиме +20…+25 градусів, а вночі знижуватиметься до +10…+15.

        На Сумщині та Харківщині можливі ще нижчі показники — +8…+12 градусів.

        “Впродовж уїк-енду дощі якісь серйозні малоймовірні, переважатиме повсюди суха малохмарна погода”, – зазначила Діденко.

        У Києві 13 та 14 вересня також буде сухо і комфортно: вдень +22…+24 градуси, вночі +12…+15.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини