Суспільство

На вихідних очікується класичне бабине літо
6 Вересня 2024 21:54
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Птах летить над річкою у Чорнобильському заповіднику / Фото: Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника

В суботу та неділю в Україні пануватиме класичне бабине літо – сухо, сонячно, тепло. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Максимальна температура триматиметься в межах +24+28 градусів. А у нічні години та рано вранці стовпчик термометра показуватиме +12+17 градусів.

За словами Діденко, 7-8 вересня антициклон зумовить в Україні суху погоду, втім, на крайньому півдні можуть пройти локальні дощі.

У південній частині та на сході України можливі штормові пориви східного та південно-східного вітру до 15-20 метрів за секунду.

У Києві субота та неділя будуть ясними сонячними із нічною свіжістю, +12+14 градусів, та денним комфортним теплом, до +26, +27 градусів.


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