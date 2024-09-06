США оголосили новий пакет оборонної допомоги Україні

США надають Україні новий пакет військової допомоги на 250 мільйонів доларів.
“Пакет допомоги за президентським розпорядженням (PDA), орієнтовна вартість якого становить 250 мільйонів доларів, забезпечить Україні додаткові можливості для задоволення її найнагальніших потреб”, – йдеться у повідомленні на сайті Пентагону.
До нового пакету увійшли:
- ракети RIM-7 і допомога для ППО;
- ракети Stinger;
- боєприпаси для HIMARS;
- артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;
- ракети TOW;
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- бойові машини піхоти Bradley;
- бронетранспортери M113;
- транспортні засоби із захистом від мін та засідки (MRAP);
- боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;
- патрульні катери;
- морське навчальне обладнання;
- підривне обладнання та боєприпаси;
- запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.