Росіяни вдарили по Сумщині, є загибла та поранені

Російські окупаційні війська завдали чергового авіаудару по цивільній інфраструктурі прикордоння Сумщини – є загибла та поранені.

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

За даними слідства, 6 вересня близько 15:00, окупанти скинули, за попередніми даними, три керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру селища Краснопілля Сумського району.

Унаслідок атаки агресора у власному будинку загинула 66-річна жінка, поранено чотирьох осіб, серед яких 15-річна дівчина. Пошкоджено близько 15 приватних домоволодінь.