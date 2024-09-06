Кримінал

Росіяни вдарили по Сумщині, є загибла та поранені
6 Вересня 2024 18:38
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обстріли
Руйнування та пожежа на місці російського удару по Сумщині / Фото: Сумська обласна прокуратура

Російські окупаційні війська завдали чергового авіаудару по цивільній інфраструктурі прикордоння Сумщини – є загибла та поранені.

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

За даними слідства, 6 вересня близько 15:00, окупанти скинули, за попередніми даними, три керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру селища Краснопілля Сумського району. 

Унаслідок атаки агресора у власному будинку загинула 66-річна жінка, поранено чотирьох осіб, серед яких 15-річна дівчина. Пошкоджено близько 15 приватних домоволодінь.


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