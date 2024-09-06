У Павлограді зросла кількість постраждалих унаслідок російської атаки

Кількість постраждалих унаслідок російського удару пр місту Павлоград Дніпропетровської області збільшилась до 61. Окрім того, відомо про одного загиблого.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Більшість хоч і у стані середньої тяжкості, але у лікарнях. Кожному медики надають всю необхідну допомогу. Одужання тим, хто постраждав сьогодні від зброї росіян”, – повідомив Лисак.

За попередніми даними, росіяни застосували п’ять балістичних ракет типу “Іскандер-М”/KN-23 для удару місту.