В Україні відкрили ринок вибухових речовин та детонаторів

Кабінет міністрів спростив процедуру оформлення документів для виробників вибухових речовин та детонаторів.

Юридичний старт українському ринку вибухових речовин та детонаторів дав Кабмін, ухваливши відповідну постанову, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами Федорова, зараз обсяги виробництва вітчизняних боєприпасів залежать від імпорту вибухових речовин і детонаторів. Але Україна має власний потенціал для розвитку цієї сфери, тому ринок потрібно стимулювати, а для виробників створювати кращі умови.

“Щоб збільшити обсяг і пришвидшити виробництво українських боєприпасів, убиваємо всю бюрократію для виробників. Компанії зможуть виробляти, купувати та імпортувати вибухові речовини й компоненти без дозволів та ліцензій.

Досі, щоб почати виробництво вибухових речовин, оформлення документів тривало мінімум 12–18 місяців! Наприклад, тільки ліцензію на управління відходами можна отримувати пів року, ще три місяці — дозвіл на здійснення операцій з відходами. І таких різних бюрократичних документів до 10. Постановою уряду пришвидшуємо процес до 1 місяця”, – пояснив Федеров.