На Вінниччині внаслідок обстрілу знеструмлено залізничну інфраструктуру, затримки у русі — до шести годин

Триває ліквідація наслідків пошкоджень залізничної інфраструктури в районі Козятина, поїзди, що курсують у сполученні між Києвом та Львовом через пошкоджену ділянку, тимчасово прямують зміненим маршрутом через станції Коростень — Звягель — Шепетівка — Здолбунів — Львів.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Для пасажирів, які прямували до станцій Хмельницький та Вінниця на ділянках Шепетівка — Вінниця та Шепетівка — Хмельницький організовано автобусне сполучення.

Для пасажирів, які прямують до/з Тернополя (поїзди №21 та № 103) організовано пересадку на станції Красне.

Поїзди, які їдуть зі Жмеринського напрямку на Київ та наразі перебувають на ділянці Вінниця — Козятин, прибуватимуть із затримкою п’ять та більше годин:

№106 Одеса — Київ,

№74 Перемишль — Харків,

№22/104 Львів — Харків / Краматорськ.

Низка поїздів Інтерсіті+ відправлятимуться із Києва та прямуватимуть із затримкою до двох годин:

№743 Київ — Львів;

№732 Київ — Запоріжжя;

№722 Київ — Харків;

№712 Київ — Краматорськ.

“Міжнародний поїзд №23 Київ — Хелм прямуватиме сьогодні із затримкою в районі шести годин через прогнозоване запізнення зворотного рейсу. Ми працюємо, щоб скоротити час затримки зворотного рейсу на кордоні та максимально пришвидшити час прикордонних операцій”, — йдеться в повідомленні.

Вокзал станції Київ-Пасажирський працює та відправляє поїзди, які були затримані через тривогу. Пасажири, які не встигли на свої рейси зможуть відправитися іншими рейсами цього напрямку зі своїми квитками на попередній поїзд.