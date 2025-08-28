        Суспільство

        На Вінниччині внаслідок обстрілу знеструмлено залізничну інфраструктуру, затримки у русі — до шести годин

        Галина Шподарева
        28 Серпня 2025 08:18
        Ремонтні роботи / Фото архівне: Укрзалізниця
        Ремонтні роботи / Фото архівне: Укрзалізниця

        Триває ліквідація наслідків пошкоджень залізничної інфраструктури в районі Козятина, поїзди, що курсують у сполученні між Києвом та Львовом через пошкоджену ділянку, тимчасово прямують зміненим маршрутом через станції Коростень — Звягель — Шепетівка — Здолбунів — Львів.

        Про це повідомили в Укрзалізниці.

        Для пасажирів, які прямували до станцій Хмельницький та Вінниця на ділянках Шепетівка — Вінниця та Шепетівка — Хмельницький організовано автобусне сполучення.

        Для пасажирів, які прямують до/з Тернополя (поїзди №21 та № 103) організовано пересадку на станції Красне.

        Поїзди, які їдуть зі Жмеринського напрямку на Київ та наразі перебувають на ділянці Вінниця — Козятин, прибуватимуть із затримкою п’ять та більше годин:

        • №106 Одеса — Київ,
        • №74 Перемишль — Харків,
        • №22/104 Львів — Харків / Краматорськ.

        Низка поїздів Інтерсіті+ відправлятимуться із Києва та прямуватимуть із затримкою до двох годин:

        • №743 Київ — Львів;
        • №732 Київ — Запоріжжя;
        • №722 Київ — Харків;
        • №712 Київ — Краматорськ.

        “Міжнародний поїзд №23 Київ — Хелм прямуватиме сьогодні із затримкою в районі шести годин через прогнозоване запізнення зворотного рейсу. Ми працюємо, щоб скоротити час затримки зворотного рейсу на кордоні та максимально пришвидшити час прикордонних операцій”, — йдеться в повідомленні.

        Вокзал станції Київ-Пасажирський працює та відправляє поїзди, які були затримані через тривогу. Пасажири, які не встигли на свої рейси зможуть відправитися іншими рейсами цього напрямку зі своїми квитками на попередній поїзд.


