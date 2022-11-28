Суспільство

На Вінниччині надзвичайна ситуація – у Ладижині вийшла з ладу тепломережа

28 Листопада 2022 21:49
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тепло, енергетика

У Ладижині (Вінницька область) оголосили надзвичайну ситуацію воєнного характеру через стан тепломереж. Таке рішення ухвалила Вінницька обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, оголосив голова місцевої ОВА Сергій Борзов.

“Після ракетного обстрілу Ладижинської ТЕС виникла аварія у мережах теплопостачання міста, – йдеться в повідомленні. – 18 тисяч мешканців без теплового опалення. Єдина можливість у людей обігріти свої оселі – це електроприлади”.

Про критичну ситуацію повідомив в.о. міського голови Ладижинської міської ради Олександр Коломієць, сил міськради для ліквідації наслідків недостатньо.

“Терміново потрібна координація сил та засобів цивільного захисту, військового командування та підприємств критичної інфраструктури. Надзвичайний штаб уже працює. Робимо усе, аби відновити роботу теплових мереж Ладижина. Розгортаємо додаткові пункти обігріву”, – йдеться в заяві.


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