На війні загинув військовий з Одеси, родину якого вбила російська ракета

На фронті загинув боєць третьої окремої штурмової бригади Юрій Глодан. У квітні минулого року російська ракета вбила в Одесі його дружину, тримісячну доньку і тещу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на волонтера Олександра Яковенко.

Юрій Глодан до повномасштабного вторгнення працював шеф-пекарем у ресторанній компанії Одеси.

23 квітня 2022 року, російська ракета поцілила у житловий комплекс “Тірас”.

Тоді загинули восьмеро людей, серед яких була дружина, донька і теща Юрія. Його ж врятувала випадковість – він вийшов у магазин.

Після втрати родини чоловік взяв зброю у руки і пішов захищати Україну від окупантів.

Спочатку він пішов до “Азова”, потім – до 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ.

Тепер стало відомо, що Юрія не стало.

“Я не спілкувався з ним близько, але майже кожний одесит знає цю сім’ю. Юра – чоловік, батько, воїн, пекар та колега в проекті “Make My Cake”, Одесса, де я – співвласник. Саме він робив відомі в Одесі паски від нашої кондитерської – цей день був його першим вихідним, він вийшов в магазин, коли повернувся, його світ був зруйнований. 23 квітня 2022 року в його сімʼю прийшов “руський мір” – російська ракета зруйнувала житловий комплекс “Тірас” в Одесі. Трагедія відібрала життя тримісячної Кіри Глодан, її мами Валерії та бабусі Людмили – це сімʼя Юри”, – повідомив про трагедію Олександр Яковенко.