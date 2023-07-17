Суспільство

На відновлення Кримського мосту піде один-два роки

17 Липня 2023 13:57
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Кримський міст

На Кримському мосту вночі 17 липня сталася “бавовна”. Це вже другий подібний епізод на окупованому РФ півострові. Водночас швидке відновлення переправи – неможливе.

Про це пише 24 канал.

Як зазначається, на відновлення повноцінного руху на зруйнованій переправі потрібно щонайменше один-два роки. Важкість робіт полягає в тому, що потрібно встановити кілька плит, відновити опори та провести повну перевірку всієї конструкції. Проте і це не гарантує, що використання мосту буде безпечним.

“Якщо поспіхом і без дотримання технологій відновлюватимуть, то можуть за рік десь встигнути, але міст буде вкрай небезпечний для використання”, пояснили джерела каналу.

Цікаво і те, що сухопутний коридор, яким пересуваються, зокрема, і російські війська – прострілюється, а невдовзі буде під повним вогневим контролем ЗСУ.


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