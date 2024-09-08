Політика

На територію Латвії впав російський безпілотник
8 Вересня 2024 16:24
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росія, латвія
Уламки російського розвідувального безпілотника ZALA. Ілюстративне фото / Фото ДПСУ

В східній частині Латвії зазнав аварії російський військовий безпілотник. Про це повідомив Президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

“Учора в східній частині Латвії зазнав аварії російський військовий безпілотник. Ведеться розслідування. Ми перебуваємо в тісному контакті з нашими союзниками. Кількість подібних інцидентів на східному фланзі НАТО зростає, і ми повинні вирішувати їх колективно”, – написав він у соцмережі X.


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