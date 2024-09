На територію Латвії впав російський безпілотник

В східній частині Латвії зазнав аварії російський військовий безпілотник. Про це повідомив Президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

“Учора в східній частині Латвії зазнав аварії російський військовий безпілотник. Ведеться розслідування. Ми перебуваємо в тісному контакті з нашими союзниками. Кількість подібних інцидентів на східному фланзі НАТО зростає, і ми повинні вирішувати їх колективно”, – написав він у соцмережі X.

Russian military drone has crashed in the Eastern part of Latvia yesterday. There is an ongoing investigation. We are in close contact with our allies. The number of such incidents is increasing along the Eastern flank of NATO and we must address them collectively.