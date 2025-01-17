Суспільство

На території Бєлгородської області ЗСУ уразили радіолокаційну техніку окупантів
17 Січня 2025 10:14
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РЛС 92Н6Е зенітної ракетної системи С-400 / Фото ілюстративне: Міноборони РФ
РЛС 92Н6Е зенітної ракетної системи С-400 / Фото ілюстративне: Міноборони РФ

Вдень 16 січня підрозділи ракетних військ Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими СОУ в рамках дальнього вогневого ураження завдали ударів по військових цілях російського агресора на території Бєлгородської області.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зокрема, атаковано позиції зенітного ракетного дивізіону 568 зенітного ракетного полку окупаційної армії РФ.

“Зафіксовано припинення функціонування радіолокаційної станції 92Н6 зенітного ракетного комплексу С-400, що свідчить про успішне ураження цілі”, – йдеться в повідомленні.

Також ЗСУ відпрацювали по позиціях радіолокаційної роти радіотехнічного батальйону 336 радіотехнічного полку російських загарбників. Підтверджено пошкодження техніки та обладнання цього підрозділу.


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