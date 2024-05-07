Кримінал

На Сумщині російькі окупанти знищила музей борщу та сала

7 Травня 2024 17:16
читать на русском →
обстріли
У Великій Писарівці на Сумщині армія РФ знищила музей борщу та сала / Фото Олексія Скоркіна

У Великій Писарівці на Сумщині був знищений музей борщу та сала. Про це “Суспільному” розповів власник музею Олексій Скоркін.

“Про знищення музею мені повідомила близько 9 ранку 6 травня голова громади Людмила Бірюкова. Я швидко зібрався та виїхав до музею. На місці я побачив згарище та великі руйнування. Все було знищено та згоріло”, — розповів Олексій.

За словами чоловіка, вдалося врятувати чотири вцілілі глиняні горщики та декілька інших експонатів. Було втрачено 99 % експозиції та експонатів.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
7 Травня 2024 19:20

Кабмін підтримав указ президента про створення Сил безпілотних систем
7 Травня 2024 21:36

Розгляд майже 11 тисяч кримінальних справ зупинили через мобілізацію обвинувачених, – ЗМІ
7 Травня 2024 20:33

Близько половини північнокорейських ракет, запущених по Україні, вибухнули у повітрі
7 Травня 2024 20:12

На фронті протягом доби відбулось 64 бойових зіткнення, – Генштаб
7 Травня 2024 19:47

Де та коли дивитися перший півфінал Євробачення-2024
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Точкой отсчёта будет 1-й саммит Мира
Костянтин НЕМІЧЕВ

ХАРКІВ
Юрій БУТУСОВ

Найчастіші питання
Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
Максим ЖОРІН

Війна – справа молодих
Віталій ПОРТНИКОВ

Три дороги з війни
усі думки