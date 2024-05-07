На Сумщині російькі окупанти знищила музей борщу та сала

У Великій Писарівці на Сумщині був знищений музей борщу та сала. Про це “Суспільному” розповів власник музею Олексій Скоркін.

“Про знищення музею мені повідомила близько 9 ранку 6 травня голова громади Людмила Бірюкова. Я швидко зібрався та виїхав до музею. На місці я побачив згарище та великі руйнування. Все було знищено та згоріло”, — розповів Олексій.

За словами чоловіка, вдалося врятувати чотири вцілілі глиняні горщики та декілька інших експонатів. Було втрачено 99 % експозиції та експонатів.