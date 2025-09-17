На сьогодні у росіян вистачатиме сил на масові операції: Зеленський назвав причину

Росія готувала наступи на чотирьох напрямках, проте два з них уже провалилися. Завдяки діям українських військових противник зазнав значних втрат і не має сил для масштабних операцій.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, пише Укрінформ.

“Чотири основні напрямки були обрані Росією по всіх документах, по всіх даних розвідок. Ми не знали тільки послідовність, але, в принципі, це відбувалось — Сумський наступ, Новопавлівська операція, Покровська операція як одна з основних, а також Запорізький напрямок. Це чотири напрямки, по яких ми бачили відповідні дані”, — сказав президент.

Реклама

Реклама

За словами Зеленського, Сумська операція провалилася й росіяни зазнали великих втрат.

“Вони на сьогодні — я не знаю, що буде, умовно, завтра — відмовилися від цього напрямку і перекинули свої засоби й особовий склад на інший напрямок. Я вважаю, що там вони зазнали ще більших втрат. Який інший напрямок — ми скажемо, я думаю, впродовж двох найближчих діб. Я б хотів, щоби ми сказали про це більш детально”, — зазначив Зеленський.

За словами президента, завдяки діям ЗСУ росіяни втратили велику кількість особового складу, тож у них не вистачить сил, аби завдати сильних ударів у межах двох операцій, що залишилися.

“Я думаю, що на сьогодні у них не буде вистачати сил щодо масових операцій”, — вважає голова держави.