Суспільство

На сході України очікується сильна спека
24 Серпня 2024 20:59
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Ілюстративне фото / Фото Glavnoe.in.ua

Суха тепла погода буде в Україні в неділю, 25 серпня, температура в західних і північних областях вночі 12-17°, вдень 29-34°, повідомляє Укргідрометцентр.

Повідомляється, що на високогір’ї Карпат температура очікується 25-30°; на решті території вночі 16-21°, вдень сильна спека 35-37°. Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с, у південно-східній частині вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Прогноз погоди по Києву на 25 серпня – без опадів, вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, температура вночі близько 15°, вдень 31-33°.

У понеділок, 26 серпня, також без опадів, вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с, на півдні та південному сході країни вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 14-19°, на півдні до 23°, вдень 29-34°, у південних і центральних областях сильна спека 35-36°.

У Києві в понеділок, 26 серпня, також сухо, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 31-33°.


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