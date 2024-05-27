На російську нафтобазу впали дрони

На територію нафтобази у місті Лівни Орловської області РФ впали два БпЛА.

Про це повідомив губернатор Орловської області Андрій Кличков.

“Сьогодні вранці під час ще однієї масованої атаки на Орловську область сталося падіння БпЛА на територію паливно-заправної станції в м. Лівни.

Частина фасаду адміністративної будівлі постраждала, на локалізацію та усунення наслідків негайно прибули співробітники оперативних служб та адміністрації міста.

У момент їхньої роботи на території АЗС сталося падіння ще одного БпЛА”.

Кличков додав, що на місці події загинув водій пожежної частини.

За його словами, ще три співробітники служб постраждали.